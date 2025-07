Atletica Nel CorriCecina domina l’Alpi Apuane. Oskar Cassi irraggiungibile, Nicola Cappelli terzo

Primi posti e podi per il Parco Alpi Apuane nella 13ª edizione del “CorriCecina“, gara di 8,4 km nel fivizzanese, inserita nel circuito “CorriLunigiana“ e valida per il Memorial Franco Codeluppi. Vittoria assoluta per Samuele Oskar Cassi (che chiude con il tempo di 31’44“), terzo posto assoluto per Nicola Cappelli (primo posto di categoria, SM45, in 34’35“), vittoria di categoria per Lorenzo Checcacci (SM55), Fabrizio Santi (SM70) e Lucio Cupelli (SM65), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e terzo posto di categoria per Francesco Nardini (SM55), Alessandro Beani (SM45), Cristina De Rocco (SF55) e Giovanni Marra (SM60).

Alla sesta edizione della “Corriamo al Parco della Sterpaia“, gara di 10 km a Piombino, nel livornese, vittoria di categoria per Andrea Masi (JM e quinto assoluto), secondo posto di categoria per Maurizio Pierotti (SM40), in gara anche Daniele Sandroni, Pierangelo Simonini e Simone Cimboli. Nella quinta edizione del “Corri alle Terme“, gara di 10 km a Venturina Terme, sempre nel livornese, decimo posto assoluto per Pierangelo Simonini.

ma.mu.