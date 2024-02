Atletica Nel Gran Prix di cross Csi disputato a Lecore Runnerini sugli scudi Bronzo per Lazzarotti

I Runnerini Doc Asd Afaph sempre sugli scudi. In occasione della tappa regionale del Gran Prix di Cross Csi svoltasi a Lecore, la compagine apuana si è messa nuovamente in luce. Sotto l’occhio vigile della allenatrice Vittoria Bertelloni e del tecnico Coni Riccardo Lazzarotti – che ha svolto anche il ruolo di giudice in questa occasione – gli atleti hanno cercato di prodursi al meglio delle proprie potenzialità, Su un tracciato molto tecnico tra le vigne, con cambi di direzione e ritmi sostenuti, i Runnerini hanno concorso in gruppi molto nutriti.

Nella categoria Ragazzi si conferma in forma smagliante Francesco Lazzarotti, secondo nella graduatoria assoluta, ottiene il bronzo su 1200 m di tracciato tenendo un passo costante e veloce sino alle ultime battute. Tra gli Esordienti B continua a mettersi in gioco il giovanissimo Lorenzo Grazzini, al momento quinto nella classifica dopo due tranche, è giunto 17° su un lotto di 38 rivali. Buona prova anche per il compagno di squadra Mirko Di Cinque giunto 18°. In ambito femminile, nonostante il passaggio di categoria , dimostra sempre grinta e determinazione la classe 2014 Sara Fregosi, seconda nella classifica assoluta con 33 punti, chiude sesta. Eccellente performance per Malek Ben Azizi che si piazza ottava su un gruppo di 29 concorrenti.

Tra i maschietti, malgrado non fossero in forma , Luca Pasquini (Esordiente A) si qualifica 13° superando egregiamente la gara. Tenace e competitivo giunge 35° Leonardo David Mazzoni, che ci prova sino alla fine. Tra i Master ci provano tra gli Amatori B maschili Simone Fregosi, 13° nella graduatoria Csi –si migliora come tempo rispetto all’edizione 2023 – e Gianluca Mazzoni, new entry della specialità, che chiude al 16° posto.

Il prossimo appuntamento per i portacolori dell’Asd Afaph è fissato il 3 marzo a Monteriggioni Siena per una nuova tappa del Gran Prix di cross Csi. Seguiranno il 10 marzo la prima prova del Corrilunigiana a Castelnuovo Magra e poi sarà la volta, il 17 marzo della prova apuana di cross Csi al parco Magliano di Marina di Massa.