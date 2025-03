Atletica Nel Gran Prix Toscana di cross. L’Alta Toscana a trazione integrale con Gulino e Ricci

I tesserati Csi dell’Atletica Alta Toscana sono stati protagonisti ad Altopascio nella terza prova del Gran Prix Toscana di Cross. Nella gara maschile, sulla distanza di 5,2 chilometri, è stata eccellente la performance del “Leone“ Stefano Ricci che si è piazzato al secondo posto assoluto, risultando chiaramente il primo Veterano, e si è lasciato alle spalle parecchi atleti più giovani. Su di un percorso da vero cross, impegnativo e fangoso, si sono fatti valere anche Maurizio Andreazzoli, classificatosi quarto nella categoria Amatori B, e Marco Bordigoni, ottavo nei Seniores.

Nella gara femminile, che si è corsa sulla distanza ridotta di 3,2 chilometri, è brillata la stella di una super Nina Gulino che ha conquistato il secondo posto assoluto e il primo di categoria. La sua compagna di allenamenti Maria Vittoria Botti ha fatto anche lei molto bene chiudendo in quarta posizione e seconda di categoria. Questi risultati vanno a premiare anche l’ottimo lavoro svolto dall’esperto coach Roberto Vitaloni, responsabile dell’attività Amatori dell’Atletica Alta Toscana, che non ha fatto mancare il proprio supporto anche in gara facendosi trovare su più punti del percorso.

Nella foto, Maria Vittoria Botti e Nina Gulino

Gian. Bond.