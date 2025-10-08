Atletica, Nel trofeo delle province disputato a pisa ottimi riscontri per i runnerini doc afaph. Francesco Lazzarotti conquista l’argento e ottiene il best personal nei 600 metri

Conferme e riscontri di alto livello per i Runnerini Doc della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti. Francesco Lazzarotti: un argento da urlo con un personal best nei 600 m. Nello scenario del Trofeo delle Province, svoltosi recentemente a Pisa, i nostri alfieri si sono distinti egregiamente. Convocati per la rappresentativa provinciale Fidal di Massa Carrara, hanno reso onore al lavoro svolto con la loro allenatrice tutto l’anno.

Enea Chesi, dopo uno stop forzato torna a gareggiare nei 60 m e chiude 18° con 8“8. L’indomita e tenace Gaia Adele Coppedè, reduce dai nazionali Csi, si migliora nel lancio del peso e chiude al 10° posto con 8,42 m.

Luca Pasquini, solitamente impegnato con soddisfazione nelle corse, ben si comporta nel peso chiudendo 12° con la misura di 8,11 m. Francesco Lazzarotti ha dato prova della sua crescita tecnico-atletica passando dai precedenti tempi (1’42“/1’38“) a 1’33“ nei 600 m con un miglioramento ottimo di 5 secondi. L’atleta, che si allena alacremente con la coach Bertelloni da 8 anni, ha tenuto un ritmo di corsa elevatissimo tenendo testa al rivale senese e portandosi tra i migliori mezzofondisti della toscana.

Prossimo appuntamento per Francesco i campionati individuali Fidal del 12 ottobre in cui correrà i 1000 metri in cui recentemente (ai nazionali Csi di Cernusco) ha ottenuto 2:55.41. Francesco insieme al compagno di squadra, il talentuoso Chesi hanno corso anche la staffetta della rappresentativa (8° classificata) mostrando anche le carte da velocisti.