Atletica Nella Coppa dei Campioni di cross. Alpi Apuane favolosa. Centrata in Portogallo la top ten continentale

Obiettivo raggiunto per il Parco Alpi Apuane che ad Albufeira, in Portogallo, ha gareggiato nella coppa Campioni di cross per società, giunta alla 60ª edizione. Al termine dei 9,1 km. (per la categoria) la squadra biancoverde del presidente Graziano Poli si è classificata al nono posto, rientrando nella top ten continentale, traguardo che si era prefissato alla vigilia.

"Il Parco Alpi Apuane ha scritto un altro pezzo di storia" dice la società in una nota. Con 105 atleti al via (in rappresentanza di 23 società di 17 Paesi), il prestigioso risultato è arrivato grazie alla prova maiuscola del quartetto apuano (ogni società era presente con quattro atleti mentre i tempi utili per la classifica erano i primi tre) che ha stupito con la grandissima gara di Nicolò Bedini (11° assoluto e secondo degli atleti italiani), Michele Fontana (37°), Francesco Nardone (51°) e Renè Cuneaz (54°). Importante per tutto il movimento dell’atletica italiana in generale, il quarto posto del fortissimo Casone Noceto. Il titolo europeo è andato ai favoriti spagnoli del Playa de Castellon.

ma.mu.