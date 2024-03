Atletica Nella “Coppa dei Campioni“ corsa in Portogallo. Alpi Apuane, Poli elogia la squadra: "Bilancio positivo»

"Il risultato non era scontato, per una società piccola come la nostra il 12° posto assoluto è un grande traguardo. E’ motivo di orgoglio, ma con un poco di sfortuna in meno potevamo arrivare anche settimi". Tanta soddisfazione e un pizzico di rammarico nelle parole di Graziano Poli (nella foto), il presidente del Parco Alpi Apuane, reduce dalla Coppa Campioni in Portogallo. "Di scontato non c’era neppure la partecipazione alla prestigiosa competizione per il secondo anno consecutivo – continua Poli che dà un sette alla prestazione della squadra –. Abbiamo ampiamente meritato la sufficienza ma sarebbe andata molto meglio se la sfortuna non avesse impedito a Galliano, il nostro terzo atleta costretto al ritiro per infortunio (i tempi si prendono sui primi tre per squadra, ndr) di terminare la prova, perché stava viaggiando su ritmi alti".

Ancora una volta i runners africani hanno deciso le sorti della coppa: "La nostra squadra è composta tutta da italiani, ma se dovessimo partecipare anche alla prossima edizione, porteremo anche noi un keniano". E proprio nel campionato italiano a squadre di domani, con la maglia biancoverde esordirà il keniano Bernard Wambua. In Portogallo di lusso anche le riserve Francesco Nardone e Alessio Terrasi che hanno partecipato alla gara open del 47esimo cross di Albufeira, rispettivamente arrivati quinto e settimo.

ma.mu.