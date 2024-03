Atletica Nella gara di corsa campestre a Pian del Lago. Brilla l’Alpi Apuane. Francesco Frediani vince il titolo toscano

Sono stati due gli atleti del Parco Alpi Apuane in gara nella quarta e ultima tappa del Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre, disputata a Pian del Lago, nel senese e valida anche come prova unica dei campionato regionale. Francesco Frediani (nella foto) ha dominato nella sua categoria (Veterani B), mentre Roberto Gianni (Amatori B) ha conquistato un rocambolesco quarto posto di categoria. Nella gara d’apertura sulla distanza dei 3 km, il 62enne Frediani ha confermato la sua supremazia, imponendo subito un ritmo insostenibile per gli avversari, andando a vincere il titolo regionale di categoria e confermando la leadership nella classifica del Gran Prix con 76 punti, il massimo realizzabile.

Di segno opposto la gara di Gianni sulla distanza dei 5 km.: costretto a correre con i postumi di uno stiramento muscolare, il 46enne biancoverde ha cercato disperatamente di mantenere il punteggio complessivo di una stagione altalenante. Abbandonando ogni prudenza, ha continuato la gara, resistendo fino all’arrivo e concludendo al quarto posto di categoria. Nella classifica finale del Gran Prix, Gianni è secondo con 48 punti, mentre tutti i medagliati del campionato e i migliori cinque punteggi del Gran Prix nelle varie categorie, sono ammessi alla finale nazionale C.S.I. di corsa campestre che si terrà a Calco, nel lecchese, il 6 aprile. ma.mu.