Atletica Nella “Maratonina di Cremona“. Esordio con medaglia agli italiani Fidal per Iris Battelli

Un debutto con medaglia. Iris Battelli (nella foto), atleta massese diciottenne, ha esordito sulla classica distanza della mezza maratona (21,097 km) a Cremona nella prova valida come Campionato italiano Fidal Assoluto individuale e di società piazzandosi al secondo posto assoluto nella categoria Juniores Donne. La promettente podista, allenata dal padre Paolo ex maratoneta, si è fatta valere in questa XXIV edizione della Maratonina di Cremona che ha richiamato ai nastri di partenza oltre un migliaio di atleti visto che assegnava i titoli tricolore.

In un clima piuttosto rigido Iris, con molta grinta e determinazione, ha affrontato la prova partendo con una certa velocità nei primi chilometri per poi stabilizzarsi su una buona media. La podista apuana ha finito per chiudere le sue fatiche in 1h29’15“, un riscontro cronometrico che le ha permesso di conquistare il secondo gradino di un meritato e prestigioso podio della categoria Under 20 femminile dietro alla nuova campionessa Marta Gianninoni dell’Acquadela Bologna (1h23’45“) e davanti ad Agata Di Lorenzo dell’Atletica Clarina Trentino (1h35’52“). Il risultato è stato accolto naturalmente con grande soddisfazione da parte della sua società di appartenenza, la Gs Calcestruzzi Corradini Rubiera, e del suo allenatore.

