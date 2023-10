Atletica Nella mezza maratona di Tirana. Medaglia di bronzo per l’Alpi Apuane con Nicolò Bedini

Terzo posto assoluto per Nicolò Bedini (nella foto) che alla mezza maratona di Tirana, in Albania, è salito sul podio al termine di una buona prova. L’Atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde-Cetilar (campione italiano Under 23 sui 5000 metri e maglia azzurra sui 10mila metri) ha confermato l’ottimo momento di forma; mentre alla “Valencia Half Marathon“, in Spagna, buone prove per Roberto Tognari e Rosa Ana Sequeiros Giraldez. Atleti biancoverdi protagonisti anche nelle gare vicino casa: alla settima edizione della “Corri a Castelnuovo“, gara di 9,1 km. nello spezzino, secondo posto assoluto per Nicola Vanni, primo posto di categoria per Fabrizio Santi (SM65), Franco Cusinato (SM60) e Flavia Cristianini (SF50), secondo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50) e Gino Cappelli (SM65), terzo posto di categoria per Paolo Cogilli (SM50) e buone prove per Simone Carlini, Simone Bordigoni e Giovanni Marra.

Alla quarta edizione della “Staffetta lungo le mura“, (2x5 km.) a Cascina, nel pisano, vittoria nella staffetta mista per Marta Micchi-Andrea Nannizzi e nella categoria argento (SM60) per Luciano Bianchi-Marco Osimanti, secondo posto di categoria (SM60) per Paolo Cogilli-Nicola Matteucci e per Flavia Cristianini-Paola Lazzini (SF50) e buona prova per Fabrizio Santi-Giovanni Ferrari.

ma.mu.