Atletica Nella “Mitja Marato de Barcelona“. Medaglia di bronzo e record sociale per Nicolò Bedini

Terzo posto assoluto per Nicolò Bedini (nella foto), l’Atleta del Parco Alpi Apuane che nella 35ª edizione della “Mitja Marato de Barcelona“, la mezza maratona in terra di Catalogna, sale sul podio e realizza il nuovo record sociale sulla distanza, fermando il cronometro sul tempo di 1h02’56“.

Ma per i biancoverdi del presidente Graziano Poli, podi assoluti e di categoria arrivano anche dalle gare in regione. Nella prima edizione della “Urban Trail alla scoperta della città della Luna“, gara di 14 km. tra Marina di Carrara, Luni e ritorno, secondo posto assoluto per Davide Pruno; mentre alla “Mezza di Scandicci“, nel fiorentino, vittoria assoluta per Roxana Maria Girleanu e buone prove per Simone Cimboli, Alberto Cappello e Nicola Nascosti.

Nel “Gran Prix di cross corto“ di Campi Bisenzio, nel fiorentino, valevole per la quarta prova del campionato regionale, vittoria di categoria per Massimiliano Frandi (SM55) e buona prova per Emanuele Fadda; mentre al trail locale di Castelnuovo Magra, vittoria di categoria per Paolo Cogilli (SM50) e secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55).

Nella sesta edizione della “Petroio-Trequanda“, gara di 15 km. sulle strade di Siena, buona prova per Roberto Ria. Alla 43ª edizione della “Caretera ed Rubera“, gara di 10 km. nel reggiano, quinto posto assoluto per Geremia Taino.

ma.mu.