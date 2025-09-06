Atletica Nella rassegna tricolore Aics disputata a San Marino. Simone Fregosi, poker di medaglie. È campione nazionale in due discipline

Continua a brillare la stella di Simone Fregosi, atleta di origine spezzina trapiantato a Massa. Noto per la sua tenacia e combattività in molteplici discipline, sia su pista che su strada, Fregosi ha conquistato due medaglie d’oro ed altrettante di bronzo ai Campionati italiani Aics di atletica leggera, svoltisi a fine agosto nello splendido teatro di San Marino.

Nello specifico l’atleta apuano si è aggiudicato il titolo nazionale della categoria SM45 nel lancio del peso e nella staffetta 4x100. Nel primo caso il gradino più alto del podio è stato raggiunto scagliando il peso da 7,26 kg ad una distanza di 7,54, una misura migliorabile ma ottenuta in condizioni meteo complicatissime che rendevano difficili anche le operazioni di misurazione. Al successo nella staffetta Fregosi ha contribuito chiudendo in bellezza come ultimo frazionista dopo i compagni Croci, Jebba e La Banca. Il crono recita 1’04“74 che è di tutto riguardo per una staffetta che è stata formata per l’occasione e che ha corso inevitabilmente con cambi approssimati ma efficaci.

Per Simone hanno completato l’esaltante raccolta di medaglie il terzo posto ottenuto sempre nella corsa, stavolta in solitaria, nella gara dei 400 metri col riscontro cronometrico di 1’13“07 e l’altro terzo posto riportato nel salto in lungo con la misura di 4,20 metri. Fregosi è tesserato con la società senese “Il Gregge Ribelle“, sodalizio guidato dalla straordinaria e inesauribile presidente Patrizia Liverani che vanta tesserati in tutta la regione e non solo. Quest’ultimo exploit completa un’estate al top che si era aperta il 5 luglio con la partecipazione ai Campionati italiani Libertas tenutisi in Friuli a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, e che aveva fruttato il titolo italiano nel lancio del peso e la medaglia d’argento nella gara di velocità sui 100 metri piani.