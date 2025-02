Atletica Nella “White Marble Marathon“. Il Parco Alpi Apuane del patron Poli monopolizza il podio

Tanti podi per il Parco Alpi Apuane nella ottava “White Marble Marathon“ di Carrara. Sui 42 km, vittoria di categoria (SM45) per Alessandro Berlucchi (nella foto, tempo 2h52’08’’) e buona prova per Giorgio Davini; mentre sui 30 km buone prestazioni per Lorenzo Pellegrini, Luca Russo, Carlo Rossi, Dario Genovesi, Lidia Da Mommio e Beatrice Fialdini. Nella mezza maratona terzo posto assoluto per Giacomo Molinaro, vittorie di categoria per Mimmo Marino (SM50) e Nicola Dazzi (SM65); secondo posto di categoria per Stefano Ammannati (SM35); terzo posto di categoria per Lucio Cupelli (SM65) e buone prove per Adriano Mattei, Francesco Fabbri, Mirco Toma, Daniele Pedrazzi, Alessandro Gualtieri, Filippo Lucchesi, Alessandro Beani, Stefano Grassi, Massimo Cristofani, Ludmillo Dal Lago, Luca Linari e Cristina Montagnani.

Sulla distanza dei 10 km vittorie di categoria per Marco Sagramoni (SM40), Enrico Manfredini (SM45), Zivago Anchesi (SM50) e Marta Micchi (SF35), secondo posto di categoria per Nicola Cappelli (SM45), terzo posto di categoria per Alberto Giannoni (SM40) e Martina Baratta (SF45) e buone prestazioni per Andrea Nannizzi, Mirco Pierotti, Gianni Francesconi, Luca Salotti, Daniel D’Onofrio, Ferdinando Guazzelli, Cristiano Poli, Ferdinando Giannasi, Andrea Lorenzini, Antonio Pieroni e Giuseppe Simone.

ma.mu.