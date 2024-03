Atletica Nella “White Marble Marathon“ di Carrara. Podi e piazzamenti per i Runnerini Afaph

Un settore Master agguerrito e competitivo per i Runnerini Doc Asd Afaph che si sono cimentati nella White Marble Marathon svoltasi nei giorni scorsi a Marina di Carrara. Prestazioni da lode sia in campo maschile che femminile con podi di categoria. Si conferma al top della forma, con una media a km di 4’33“ Tiziana Pizzi. Nella prova di 10 chilometri categoria SF45 giunge 2° di categoria chiudendo in 45’50“. Allenata dal coach Vitaloni dimostra la propria crescita tecnico-atletica e si prepara per affrontare al più presto una mezza maratona. In campo femminile esordio per Kilzy Lenny Abreu Sanchez, seguita dal tecnico Jessica Nista che, sulla medesima distanza, ottiene 9° posto SF40 ad una media di 5’24“in 54’38“.

In ambito maschile l’indomito Wang Lun, allenato da Francesco Zampolini, redue dalla mezza delle due perle e da svariate competizioni su strada, arriva terzo di categoria SM45 nella maratona. Per lui un pregevolissimo 23° posto assoluto su 247 rivali ad una media di 4’22“.

Sulla distanza dei 30 km buona gara per Carmelo Riggio. Nel raggruppamento SM45 chiude 34° su 221 concorrenti in 2 ore 15’04" ad una media di 4’30". Nella dieci chilometri il veterano Romano Bichi non è da meno. Tra gli SM60 giunge 5° di categoria e 89° assoluto ad una media di 4’15“ fermando i cronometri a 42’37“. Nella categoria SM55 si piazza 15° in 47’06" (media 4’51") Alessandro Bianchi.

I portacolori dei Runnerini Doc Asd Afaph, prossimamente scenderanno nuovamente in pista con i nuovi compagni di squadra Emanuela Bardi e Daniele Pedrazzi che si sono recentemente tesserati con la compagine della coach Vittoria Bertelloni. Ricordiamo che la formazione apuana ha dalla sua un nutritissimo settore giovanile oltre che master in costante crescita. Chi volesse farne parte può contattare il numero 331 34.57.218.