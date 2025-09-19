Atletica Nell’ultimo appuntamento con il campionato italiano Csi di Cernusco sul Naviglio. La Pontremolese fa incetta di medaglie. Nicola Vanni domina nei 3000 metri

Cala il sipario sul campionato italiano di atletica leggera Csi a cui hanno partecipato oltre 120 squadre provenienti da tutte le regioni della penisola. Nella kermesse di atletica svoltasi all’Ermanno Zacchetti di Cernusco sul Naviglio ha regalato emozioni, e sorprese. La copertina è per Nicola Vanni, che domina i 3000 metri nonostante non fosse al meglio nella categoria Master B. La squadra della Polisportiva Pontremolese nell’occasione ha messo insieme un ottimo risultato conquistando ben 6 medaglie. Una d’oro con Vanni, un argento con Cecilia Beghini nei 60 ostacoli, 4 bronzi due con Giampiero Musetti, salito sul gradino più basso del podio negli 800 e terzo nel salto in lungo, una con la staffetta che poggiava sulle potenzialità di Elena Armanini, Cecilia Beghini, Emilia Nadotti, Matilde Musetti, medaglia nel salto in alto con la Viola Pizzanelli in bronzo.

Questi risultati sommati agli altri piazzamenti ottenuti degli altri atleti della polisportiva hanno consentito alla squadra lunigianese di qualificarsi come prima squadra toscana nella classifica generale. La compagine era composta da: Elena Armanini, Sofia Barbi, Cecilia Beghini, Dennis Belloni, Roberto Corbani, Giampiero Musetti, Matilde Musetti, Emilia Nadotti, Anna Pagani, Viola Pizzanelli, Stefano Rossi, Daniele Scardapane, Gabriele Simonelli, Nicola Vanni.

Il grande lavoro svolto dallo Staff tecnico pontremolese Chiara Ferdani, Pier Luigi Tamagna, Demi Malaspina e Giulia Franchetti sommato alla passione e all’impegno dei ragazzi ha creato le condizioni ideali per raggiungere questi risultati. Dopo questa grande soddisfazione la società è già pronta a ripartire per nuovi obiettivi e riattiva la macchina organizzativa per dare piede alla nuova stagione.