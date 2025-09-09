Atletica, nell’ultra trail del monte Bianco. Prova maiuscola dello specialista Alberto Cappello. Roxana Girleanu protagonista con la nazionale
Prestazione maiuscola per Alberto Cappello, l’ alfiere del Parco Alpi Apuane, specialista nelle lunghe distanze, che alla gara internazionale off...
Prestazione maiuscola per Alberto Cappello, l’ alfiere del Parco Alpi Apuane, specialista nelle lunghe distanze, che alla gara internazionale off road "UMBT Ultra Trail del monte Bianco (61 km con un dislivello positivo si 3500 metri) chiude la 291 posto assoluto (secondo italiano nella categoria MM50) a fronte di 20mila partecipanti provenienti da tutto il mondo. Un risultato che soddisfa l’atleta della società del presidente Graziano Poli, che ha corso nonostante qualche fastidio muscolare avuto in preparazione.
Atleti biancoverdi protagonisti anche in altre gare fuori regione. A Meduno (Pordenone), al campionato del mondo di corsa in montagna delle categorie Master, bella prova per Roxana Maria Girleanu grazie alla quale la squadra azzurra ha conquistato il titolo di categoria SF45 sulla gara long distance di 34 km. In gara anche Cristina De Rocco. Alla 14ª edizione del trofeo “Città di Crecchio“, gara di 6,7 km. nel chietino, secondo posto assoluto per Francesco D’Agostino; mentre a Napola, nel trapanese, nella 25esima edizione della alla gara internazionale “La volata Napola - Mokarta“, gara di 10 km, secondo posto assoluto per Louis Intunzinzi, in volata con il vincitore Daniele Meucci.
Buone prove anche per Geremia Taino, sesto assoluto nella prima edizione del “5000 Corsa nei Rioni“, gara di 5 km nelle strade di Robbio, nel pavese; e di Irene Monterotti nella “Sidney Marathon“ in Australia (ultima major marathon).
ma.mu.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su