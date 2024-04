Atletica Parco Alpi Apuane immenso Cuneaz e Bedini dettano legge a Cuceglio e a Berat

Due primi posti assoluti per gli atleti del Parco Alpi Apuane. A firmare i due successi sono Renè Cuneaz (nella foto) alla sesta edizione della “Scalata al santuario“ gara di 10 km su terreno misto a Cuceglio, nel torinese e Nicolò Bedini che nella seconda edizione della “Berat Green Half Marathon“ di Berat, in Albania, chiude con il tempo di 1h07’. Ma per i biancoverdi ci sono anche successi e podi di categoria. Alla 22ª “Parcocorsa“ di Arezzo, gara di 11 km, vittoria di categoria (SM50) per Andy Dibra (sesto assoluto) e buon quarto posto assoluto per Nicolò Bandini.

Nella 38ª edizione “Per i colli del sud“, gara di 11 km a Bagno a Ripoli Candeli, nel fiorentino, secondo posto di categoria (SM50) per Roberto Ria (settimo assoluto), buon quarto posto assoluto per Simone Cimboli e buona prova per Gianfranco De Santis. All’ottavo “Trofeo Avis“ di Castelnuovo Magra, gara di 9,2 km, secondo posto assoluto per Alberto Giannoni, primo posto di categoria per Marco Sagramoni (SM40), Lorenzo Checcacci (SM50), Luciano Bianchi (SM65) e Fabrizio Santi (SM70), secondo posto di categoria per Elena Genemisi (SF45), terzo posto di categoria per Gino Cappelli (SM65) e buone prove per Flavia Cristianini, Adriano Mattei, Paolo Cogilli, Maurizio Folegnani, Davide Pruno, Luca Salotti, Giovanni Balloni e Simone Bordigoni.

ma.mu.