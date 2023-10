Atletica. Parco Alpi Apuane. Pioggia di medaglie nelle gare regionali

Tanti piazzamenti assoluti per gli atleti del Parco Alpi Apuane in gare regionali. Nella 39esima classica “San Gimignano-Volterra“, gara di 29,5 km di cui 20 su strade bianche e con 963 metri di dislivello, secondo posto assoluto per Alice Parducci (nella foto) e buona prova per Lorenzo Pellegrini. Alla quarta edizione del “Pignone Trail“ di Pescaglia, in lucchesia, vittoria di categoria per Raffaele Zamberoni (SM65) e buone prove per Francesco Ciardetti e Luca Linari sulla distanza di 36 km, e per Dario Anaclerio e Mjchol Giannoni sulla distanza di 19 km. Alla terza “Camminata per la legalità“ di Quarrata, nel pistoiese, secondo posto assoluto per Juri Mazzei, terzo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e Federico Gonfiantini (SM55) e buone prove per Giada Abbattantuono e Manuel Tilocca. Biancoverdi protagonisti sia su strada che in pista con Massimiliano Frandi che al Gran Prix Master di Pistoia è secondo assoluto negli 800 metri (e quinto sui 1500 metri), terzo posto assoluto per Giacomo Bruschi sui 5000 metri e su stessa distanza buona prova per Gianpaolo Filauro. Alla sesta “Corri Bicocca“ di Milano, gara di 10 km, terzo posto di categoria per Paola Lazzini (SF50) e buona prova per Francesco D’Agostino.

ma.mu.