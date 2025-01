Atletica Pioggia di podi per l’85 Faenza. Secondo posto per le master donne

Sono stati 105 gli atleti in gara nell’ultimo fine settimana per l’Atletica 85 Faenza. Ai regionali individuali indoor di Modena la junior Zoe Fiorentini ha conquistato l’argento nei 60m in 7’’89. L’allievo Pietro Rizzo è finito 4° sui 60m in 7’’24; sesta l’allieva Beatrice Bertoni con 8’’16. Argento per la junior Sofia Tarozzi sui 60hs in 8’’91. A Parma, la junior Irene Grossi si è qualificata seconda nel salto triplo con 10,37m. Alla prima fase dei regionali di Cesena la squadra allievi ha chiuso al 4° posto, risultato che potrà migliorare col ritorno alle gare di Gioele Angeli e Pietro Panzavolta. Molto bene le master donne che si sono classificate al 2° posto. Tra loro, i migliori risultati sono arrivati da Valentina Facciani, che ha vinto la 3km, sia master F40, che assoluta. Tra le SF45 ha vinto Fiorenza Pierli e tra le SF50 Manuela Brasini; bronzo per Nicoletta Pasello tra le SF55 e argento per Susi Frisoni tra le SF60. Ad Ancona, bene Filippo Paganelli all’esordio stagionale sui 60m in 7’’03, e all’esordio assoluto i 400m, che ha chiuso in 51’’80. A Padova infine, Zoe Fiorentini ha corso i 200m in 26’’62, prima junior al traguardo.