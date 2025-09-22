Atletica Prato: le ultime competizioni. Ogemo e Borsini brillano a Monsummano

Medaglie e piazzamenti di vertice, in competizioni svoltesi in tutta la Toscana (e non solo). Questi i risultati ottenuti dai tesserati e dalle tesserate dell’Atletica Prato, nei giorni scorsi. Iniziando ad esempio dal "Meeting Broze Assoluto" che si è tenuto qualche giorno fa a Monsummano Terme: Elbenazar Ogemo ha vinto i 110 metri ostacoli "allievi" (chiudendo in 14’’83) mentre la compagna di squadra Francesca Borsini è salita sul gradino più alto del podio nei 100 femminili (in 12’’49). Duplice medaglia negli 800 femminili: argento per Stefania Dallasta, bronzo per Lucrezia Nieri. Edoardo Pugi si è classificato secondo nei 150 "cadetti", mentre Leonardo Fallani ha agguantato la medaglia di bronzo nei 100 metri. Quarta piazza per Solomon Tarzan e Penelope Lari, rispettivamente nei 400 metri e nei 150.

A Pistoia, nell’ambito dei campionati giovanili provinciali, Francesco Curcio ha primeggiato nei 1000 metri "cadetti", qualificandosi ai campionati italiani del prossimo mese (con il compagno di squadra Thomas Mati ottavo nei 300). Curcio si è peraltro ripetuto anche due giorni fa a Lucca, sempre nei 1000 metri, laureandosi campione toscano. Tra gli "esordienti", da segnalare invece la performance di Emma Londi ai campionati italiani CSI di Cernusco sul Naviglio, che le ha garantito il titolo di campionessa italiana di categoria nel salto in lungo. Alla trasferta, per il sodalizio pratese, hanno preso parte anche Bianca Berardicurti, Diego Caterino, Andrea Guidotti e Gianmarco Lo Conte. Chiusura con il "Meeting della Torretta" di Savona, dove Manuel Robello ha corso in 11’’68 i 100 metri ed in 23’’46 i 200.

Dopo la pausa estiva, gli atleti pratesi si sono insomma confermati competitivi ad ogni livello, dando un seguito a quanto mostrato nel primo scorcio stagionale in termini di prestazioni e riscontri agonistici. E su queste basi, l’obiettivo del club resta quello di continuare a crescere, continuando nel contempo ad incrementare il palmarès.