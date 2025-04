Atletica Prato: successi e record ai campionati italiani di marcia

A calamitare l’attenzione al "Mauro Ferrari" è stato pochi gironi fa Massimo Stano (oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 20 km) il quale proprio a Prato ha fatto com’è ormai noto registrare il nuovo record italiano ed europeo sui 10mila metri di marcia. Ma in precedenza, anche i giovani dell’Atletica Prato (che ha organizzato i campionati italiani di marcia, alla presenza di centinaia di agonisti provenienti da tutta Italia) si sono fatti valere a Campi Bisenzio nell’ambito dei Cds, conquistando oltretutto il primo posto di squadra fra i "cadetti" (mentre le "cadette" si sono classificate quarte).

Nei 1000 metri ha ad esempio brillato il giovane Francesco Curcio, che con il tempo di 2:44.39 ha raggiunto il secondo posto in classifica e l’argento. Gradino più alto del podio per Elia Romualdi nel lancio del martello, con Gabriele Pagnini bronzo ed argento rispettivamente nel martello e nel peso. Al femminile, si è piazzata in seconda posizione Luisa Rizzo che nel lancio del disco ha siglato la misura di 23.28.

Da segnalare, nei 300 metri ad ostacoli, il bronzo di Francesco Innocenti. Riscontri positivi anche per i vari Edoardo Pugi, Penelope Lari, Alessia Imbriano, Edoardo Pugi, Thomas Mati, Viola Mannias, Erminia Fabbri, Asia Saltarelli, Francesco Innocenti, Alberto Guarducci, Beatrice Pancrazi, Sofia Rizzo, Sharon Russo, Giulia Seghetti, Asia Saltarelli e Christian Alessandrini. Su questo basi, il sodalizio pratese ha ripreso gli allenamenti con il solito impegno ed entusiasmo in vista delle prossime uscite. Con l’obiettivo duplice di sempre: continuare a promuovere la crescita della squadra ed incrementare ulteriormente il medagliere nell’arco di una stagione ormai giunta nella sua fase-clou.

Giovanni Fiorentino