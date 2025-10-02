Atletica: prima i master, poi l’omaggio a Rossano Lelli. Castenaso, gran festa per i 50 anni del club

Un doppio appuntamento per celebrare il mezzo secolo di storia dell’Atletica Castenaso. Si comincia domenica 5 ottobre con i campionati italiani master di cinque chilometri su strada. Si prosegue la domenica successiva, 12 ottobre, con la camminata di Castenaso con arrivo e premiazione nella nuova pista ’Rossano Lelli’, a otto corsie.

E per l’occasione, quando si ricorderà Rossano, che per due mandati, dal 1992 al 2000, fu il numero uno della Fidal Emilia-Romagna, ci sarà anche il presidente della federatletica, Stefano Mei.

Ieri, intanto, la presentazione della kermesse di domenica 5 con l’assessore allo sport di Castenaso, Pier Francesco Prata, il presidente dell’Atletica Castenaso Massimo Assirelli, la consigliera federale Fidal Ester Balassini e la delegata provinciale, Lisa Giuliani.

"L’Atletica Castenaso – dice Prata – meritava degni festeggiamenti per i suoi cinquant’anni. Personalmente sono orgoglioso di poter intitolare il nuovo impianto a Rossano Lelli, il 12 ottobre, alla presenza del nostra sindaco, Carlo Gubellini".

"A Castenaso – gli fa eco Ester Balassini – la Fidal ha trovato interlocutori di grande sensibilità ed efficienza. La nuova pista è stata progettata e costruita per essere idonea sia alle esigenze tecniche dell’atletica sia per funzionare come impianto per le attività paralimpiche, anche in collegamento con il vicino centro Protesi Inail di Vigorso".

Questa domenica, intanto, la gara che per il momento vede al via 333 atleti in rappresentanza di 63 società. Prima prova al via alle 9,30: diretta garantita da Canale 88. Spiccano due ’sempreverdi’: Alfredo Bianchetti, che compirà 90 anni il 18 dicembre e Lucia Soranzo, classe 1948, in forza all’Atletica 85 Faenza.

Tra i nomi espressi dalle società delle Due Torri, da segnalare Donata Pagliuca (Sf 70, dell’Acquadela di Giorgio Rizzoli). Donata è stata anche campionessa italiana master di maratona.