Atletica Prosegue il momento magico per i Runnerini Doc Afaph protagonisti ai campionati italiani su pista a Cernusco sul Naviglio. Lazzarotti, medaglia d’argento e best personal

Brillano i Runnerini Doc Afaph a Cernusco sul Naviglio in occasione dei campionati nazionali su pista. Ottima prestazione per Francesco Lazzarotti che ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Ragazzi sulla distanza dei 1000 m. L’atleta, preparato da 8 anni dalla coach Vittoria Bertelloni, col supporto di Riccardo (padre del giovane), ha chiuso la prova in 2’55“41. Un tempo altisonante per il mezzofondista reduce da tante altre medaglie d’oro conquistate nelle gare del cirucito “Corrilunigiana“ : il titolo toscano Csi di campestre, di corsa su strada e nei 1000 m, ha dominato anche il Gran Prix di cross Fidal, ha vinto i 1000 m alla finale regionale Fidal ed è campione provinciale Uisp e Csi di corsa su strada.

Successi meritati, frutto di impegno, talento e dedizione che gli hanno permesso di passare da 3’30“ del 2024 al suo personal best di Cernusco (3’). Una gara gestita al top dove ha tenuto la testa fino a pochi metri dal traguardo con un passo da gazzella, deciso e micidiale. Poteva essere un oro (il vincitore non ha avuto vita facile con il nostro portacolori dopo un turbolento avvio in cui per spintoni ha dovuto allargarsi per superare i rivali) ma il tempo la dice lunga sulla sua crescita visto che è migliorato gradualmente passando da 3’13“ a 3 netti. Con lui alla sfida tricolore Luca Pasquini e Gaia Adele Coppedè. Luca ha concorso nei 1000, abbassando il proprio personale a 3’29“01 nonostante problemi fisici. Deciso e brillante è partito in quarta ed ha chiuso 28° su un lotto di oltre 60 rivali. Gaia ha concorso nei 60 m (10“16), ma la sua performance top è stata nel peso in cui si è migliorata piazzandosi 10ª al nazionale Csi lanciando l’attrezzo a 8,24 m su una rosa di 40 avversarie.

"Sono orgogliosa e fiera dei miei atleti – dichiara la coach Bertelloni (parere condiviso dal coach Riccardo Lazzarotti)– che hanno lavorato sodo e meritano un grazie per tutto ciò che fanno ed ottengono sul campo. Il gruppo cresce ogni giorno ed io con loro".