Atletica. Quarant’anni di storia dell’Atletica 85 Faenza. Festa al Panathlon

L’atletica è uno degli sport di maggiore storia e tradizione a Faenza. Era il 1912 quando appare in forma organizzata come sezione del Club Atletico. Dai tempi dei pionieri e di importanti atleti con alcuni campioni, oggi la stella polare del movimento è l’Atletica ‘85. E’ così da 40 anni, visto che, come si capisce dal nome, la società fu fondata nel 1985 dalla fusione delle precedenti realtà cittadine, Atletica Faenza e Libertas Cisa.

Per celebrare l’anniversario, il Panathlon Club Faenza organizza oggi alle 20.15, al ristorante Bistrot Rossini, il meeting conviviale mensile dal titolo “Quaranta anni di storia dell’Atletica 85 a Faenza sempre noi, sempre in gara”. Ospiti della serata saranno Carlo Visani, presidente ASD Atletica 85 Faenza e Luigi Mariani, tecnico sportivo.

Atletica 85 Faenza, insignita nel 2019 dal Coni della Stella d’argento al merito sportivo a riconoscimento della lunga attività svolta, ha come scopo principale la promozione e l’organizzazione dell’atletica leggera in città e nel territorio. Promuove anche discipline affini e contigue all’atletica leggera per offrire ai soci maggiori opportunità di fare sport e di socializzare.