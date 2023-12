Atletica Raffica di medaglie per il Parco Alpi Apuane Dibra conquista l’oro Argento per Casaioli, Vanni, Coltelli e Frediani

Buone prove assolute e podi di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar impegnati in competizioni su strada e nel cross. Alla 12ª edizione della “Mezza maratona di San Miniato“, nel pisano, vittoria di categoria (SM50) per Andi Dibra (decimo assoluto), secondo posto di categoria per Barbara Casaioli (SF50), terzo posto di categoria per Rocco Cupolo (SM60) e buone prove per Giorgio Davini, Enrico Manfredini, Francesco Luparini, Federico Gonfiantini, Luca Salotti, Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Alice Parducci, Pierangelo Simonini, Roberto Tognari, Siliano Antonini, Marco Mattei, Lorenzo Pellegrini, Simone Cimboli, Alberto Cappello, Francesco Cassettari, Barbara Donati, Fabio Belletti, Dario Anaclerio, Massimo Cristofani, Rosa Ana Sequeiros Giraldez.

Alla settima edizione della “Fosson Cross“ di Carrara, gara di 5 km valida anche per il “Gran Prix“, belle prove per Emanuele Fadda (nella foto, sesto assoluto), Stefano Simi e Andrea Marsili; mentre nella gara open Amatori, secondo posto di categoria per Nicola Vanni (SM), Alice Coltelli (SF35) e Francesco Frediani (SM60), terzo posto di categoria per Daniele Sandroni (SM) e buone prestazioni per Andrea Nannizzi, Daniele Giusti, Roberto Gianni, Enrico Piastra, Francesco Nardini e Gianfranco De Santis.

