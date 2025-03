Atletica Ravenna - Le gare ad Ancona. Due titoli italiani per Simona Giorgi

Due titoli italiani per Simona Giorgi, lanciatrice dell’Atletica Ravenna, in occasione dei Campionati Italiani Master Indoor e Campionati Italiani di lanci Invernali, ad Ancona. Giorgi si è laureata campionessa italiana, categoria SF50, nel lancio del martello 3Kg con la misura di 37,38 metri, sopravanzando la vicentina Barbara Doná. L’atleta giallorossa ha bissato il successo anche nel lancio del martello con maniglia, 7,26 Kg: campionessa italiana con 11,55 metri. Giorgi, già costantemente sul podio tricolore nelle scorse edizione, è tornata sul gradino più alto, confermando una invidiabile stabilità ai vertici italiani di categoria. Federica Oliani, quinta nel salto triplo con 8,30 e settima nel salto in lungo con 3,95: ottimi risultati, visto il risentimento fisico sofferto durante questa rassegna tricolore. Nei 60 piani record personale per Mattia Guberti con 8”76 e record stagionale nei 200 piani con 29”01. I prossimi appuntamenti di rilievo per l’Atletica Ravenna saranno i Campionati Italiani di Corsa Campestre, in programma il 15 e 16 marzo a Cassino, dove saranno impegnati diversi atleti giallorossi, soprattutto nella categoria Juniores.