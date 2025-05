Atletica Ravenna: sfida per la gestione dell'impianto Marfoglia e successi sportivi

L’Atletica Ravenna è impegnata sul campo a confermare i recenti risultati e fuori con il destino dell’intera struttura sportiva. L’inverno ha regalato grandi successi come, tra le altre cose, il doppio oro della lanciatrice Simona Giorgi nei Campionati Italiani Master Indoor e di lanci Invernali ad Ancona. E per mantenere questi ritmi sono stati inseriti nell’organico altri tre allenatori di caratura nazionale come Gianluca Comandini, Andrea Benini e Matteo Castelvetro.

"È uno sforzo che serve per crescere, le nostre entrate dipendono dalle rette degli atleti ma vogliamo essere sempre più ambiziosi", commenta il vicepresidente di Atletica Ravenna Gianfranco Corelli. Atleti e tecnici sono al lavoro sul campo per preparare le prossime competizioni di tutte le categorie, ma la parte dirigenziale sta riflettendo sul futuro della struttura sportiva in cui si pratica allenamento. L’impianto ‘Marfoglia’, infatti, è di proprietà del Comune di Ravenna e gestita attualmente dall’Academy Ravenna, mentre l’Atletica utilizza i servizi in quanto fruitore.

"Entro il 31 maggio scade la gestione e ci sarà il nuovo bando per concorrere a prendere il campo", spiega Corelli. "La nostra intenzione è diventarne gestori, abbiamo le carte in regola per fare un buon lavoro come è accaduto cinque anni fa, ma le attuali condizioni del campo non sono adatte per lavorare e allenarsi come si deve". All’interno della struttura serviranno diversi interventi di manutenzione, come la riqualificazione degli edifici in cui si trovano uffici e spogliatoi, la ripresa delle strisce della pista di atletica, la modernizzazione dei bagni e il cambio della copertura del pallone con la palestra all’intero. Oltre alla nuova illuminazione che dovrebbe essere messa a led. "Sono a rischio le prossime attività dei nostri quasi 400 atleti. Senza un progetto serio e concreto da parte del Comune non ci sono le condizioni per prenderlo in gestione".

Nonostante le ovvie preoccupazioni, la società resta fiduciosa: "L’Amministrazione Comunale ha investito molto nello sport, come dimostrato dall’ampliamento della piscina e dalla creazione e ristrutturazione di altri impianti sportivi. Siamo certi che il Comune riserverà la miglior attenzione al ‘Marfoglia’ per modernizzarlo e renderlo agibile per ospitare manifestazioni nazionali". Ora, però, testa anche al campo. "Tra le tante gare in programma, dal 27 al 29 giugno saremo a Rieti per i campionati italiani allievi, poi gli juniores saranno impegnati dal 4 al 6 luglio mentre ad inizio ottobre i cadetti saranno di scena a Viareggio". Tutto dipende dal bando e dalle intenzioni del Comune, che sarà la prima grande sfida dell’estate 2025.

Jacopo Ceroni