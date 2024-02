Atletica Ravenna. Tris di medaglie per Giorgi e Oliani

L’Atletica Ravenna ha vinto tre medaglie ai Campionati Italiani Indoor e ai Campionati di Lanci Invernali Master di Ancona con Simona Giorgi e Federica Oliani. Giorgi ha impreziosito con altre due medaglie il suo già ricco palmares vincendo l’argento nel lancio del martello con maniglia 7,26 kg SF50 con 11,43 metri e il bronzo nel lancio del martello 3 kg SF50 con 40,29 metri. Oliani, non ancora in condizione ottimale dopo un recente infortunio, ha invece ottenuto l’argento nel salto triplo SF45, con 9,12 metri ed un bel quarto posto nel salto in lungo SF45 con 4,25 metri, a soli 4 cm dal podio. L’Atletica Ravenna si è messa in evidenza anche a Parma ai Campionati Regionali Cadetti Indoor con Eduard Butnaru. Il giovane ravennate si è aggiudicato l’oro vincendo la prova di salto in alto Cadetti, con la misura di 1,80 e il bronzo nel salto triplo, ottenendo il record personale di 11,80 metri. Ottime prove anche per le sorelle Giacomoni nei 1000 metri Cadette: Noemi è arrivata quarta con il personale di 3’19’’12 ed Emma ha chiuso sesta con il personale di 3’22’’11. Le soddisfazioni per il team ravennate sono arrivate anche dai mezzofondisti Luca Venturelli, Mattia Broccoli, Filippo Fantini e Simone Vanni, impegnati nella 10 km del Gran Premio Città di Misano. Venturelli, 29°, è stato il primo della truppa.