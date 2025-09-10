Atletica regionale master. Dominio Sef nelle Marche

È di 47 medaglie il bottino della Sef Macerata ai campionati regionali master marchigiani disputati a Perugia in concomitanza con quelli umbri. Per 34 volte i seffini sono saliti sul gradino più alto del podio, 12 sono stati gli argenti e uno il bronzo. Spiccano tra i medagliati i lanciatori: cinque ori a testa per Luigi Duraccio nella categoria MM55 (peso, martello, disco, martellone e salto in lungo), e Andrea Paoli nella categoria MM60 (peso, disco, martello, giavellotto e martellone). 2 ori e 3 argenti per Vincenzo Cappella nella categoria MM80 (peso, giavellotto, martello, disco e martellone), 3 ori per Magdalena Pandele nella categoria MF50 (peso, disco e 400). Sempre nei lanci 2 ori per Federica Zampa categoria MF45 (martello e giavellotto), e Paola Zerbini categoria MF60 (martello e disco). In quattro vincono un oro ed un argento: Alessandro Porro categoria MM55 (giavellotto e peso), Raffaela Rambozzi categria MF60 (lungo e giavellotto), Graziella Mercuri categoria MF55 (200 e 400), Valentina Carletti categoria MF40 (1500 e 5000). Doppio oro sia per Luca Salvatori categoria MM55 (200 e 400) che per Chiara Sperandio categoria MF45 (100 e lungo). A Vittorio Framarin categoria MM65 un argento ed un bronzo (100 e lungo). Vincono un oro a testa: Carlo Carletti marcia km5 categoria MM60, Diego Cotichelli 1500 categoria MM45, Gianfranco Gentili 800 categoria MM70, Chiara Morisi 400 categoria MF55, Patrizia Nardi alto categoria MF70, Emanuela Stacchietti 100 categoria MF65, Alberta Zamboni categoria MF55. Infine sono in quattro ad aggiudicarsi l’argento: Carla Scattolini marcia km5 categoria MF55, Tiziana Tiberi 1500 categoria MF50, Gianfelice Morelli nei 100 categoria MM50 e Giampaolo Persichini nella marcia km5 categoria MM60. Grande la soddisfazione per dirigenti e allenatori, specie in vista dell’impegno delle finali nazionali dei campionati di società del 20-21 settembre a Catania, dove la Sef Macerata parteciperà con la formazione maschile e femminile.