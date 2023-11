Atletica ’Stracastelnuovo’ e ’Corsa per Maria Rosa’. Doppio impegno nel weekend per il Parco Apuane Il Parco Alpi Apuane organizza un doppio impegno competitivo e organizzativo nel prossimo fine settimana: la 18ª edizione della Stracastelnuovo, gara internazionale su un circuito cittadino, e la gara ludico-motoria "Una corsa per Maria Rosa". Iscrizioni entro mezz'ora prima del via.