Atletica Sugli scudi il Parco Alpi Apuane. Successo tricolore per Fabrizio Santi a Castenaso

Vittoria tricolore per Fabrizio Santi (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, che a Castenaso, nel bolognese, nella prova unica del campionato italiano Masters su strada di 5 chilometri, si impone nella categoria SM70 chiudendo l’impegnativo tracciato con il tempo di 20’32“.

Nella stessa gara, buone anche le prove di Luciano Bianchi quarto nella categoria SM65 in 18’50“ mentre Marco Sagramoni è quinto nella categoria SM40 in 16’15“.

A Signa, nel fiorentino, Silano Antonini domina ancora la categoria argento nella 10 chilometri su strada con l’ottimo riscontro cronometrico di 37’16“. Nella stessa gara, buona prova per Lia Ticci 15ª nella classifica femminile.

Nella terza edizione di “Easy Trail“, gara di 12 chilometri a San Vincenzo, nel livornese, secondo posto assoluto per Andrea Gesi e terzo posto di categoria per Roberto Ria (SM50).

A San Miniato, nel pisano, nella “Tappa 30 Run“, terzo posto assoluto per Flavia Cristianini e buona prove per Alberto Cappello sulla distanza di 26 chilometri e terzo posto assoluto per Chiara Giangrandi; vittoria di categoria per Maurizio Pierotti (SM40), secondo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e Arturo Sargenti (SM70) e buona prova per Manuel Tilocca su quella da 14 chilometri.

ma.mu.