Atletica: terzo posto con 142,5 punti per gli imolesi ai campionati italiani di società. La Sacmi Avis sfiora la promozione. Conti stupisce ancora nei 400 Alla finale dei Campionati di Società di serie B a Prato, l'Atletica Imola Sacmi Avis si classifica terza nonostante il miglior accredito complessivo. Non basta il successo di alcuni atleti, ma si guarda già al prossimo anno per la promozione.