Atletica. Titolo italiano nel disco per Minardi

La stagione dell’Atletica 85 Faenza BCC si è chiusa con la vittoria di un titolo italiano. A conquistarlo è stata Maia Minardi nel lancio del disco, grazie alla misura di 38,09 metri, nuovo primato personale, centrato nella gara più importante della stagione. Questo ottimo risultato è arrivato a Viareggio nello scorso fine settimana dove si sono svolti i Campionati Italiani Cadetti (annate 2010/2011), ai quali hanno gareggiato tre atleti della società faentina. Mihaela Secrieru è invece arrivata ottava nel salto in alto con 1,56 m, e Riccardo Camporesi ha chiuso al decimo posto nei 5000 m di marcia, corsi in 24’19’’09. La rappresentativa cadette dell’Emilia Romagna si è classificata terza nella graduatoria generale. A Castenaso si sono invece disputati i Campionati Italiani di corsa su strada sui 5 km, e anche atlete master faentine si sono fatte valere: Simona Santini ha vinto il titolo italiano tra le F45 con il tempo di 17’37’’, mentre Lucia Soranzo ha conquistato l’oro tra le F75 in 23’01’’. Secondi posti per Fiorenza Pierli, Susi Frisoni ed Eva Toccafondi.