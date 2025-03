Atletica Titolo regionale per il Parco delle Apuane

Quindicesimo titolo consecutivo regionale per il Parco Alpi Apuane che a Lucca trionfa nella seconda prova di cross e, dopo avere vinto anche la prima prova di Sinalunga, si conferma ai vertici regionali della specialità. Per questo ennesimo successo i punti decisivi sono arrivati dal giovane talento apuano Nicolò Bedini, che chiude al terzo posto nonostante una rovinosa caduta a metà gara, e dagli esperti Michele Fontana e Renè Cuneaz, rispettivamente quarto e sesto assoluto. In una gara di alto livello tecnico nei primi venti della classifica ci sono ben altri cinque atleti biancoverdi: Roberto Di Pasquali (nono), Francesco Nardone (decimo), Francesco Da Vià (11°), l’esordiente burundiano Jan Marie Bukuru (13°) e la promessa Leon Martinet (20°).

Nella categoria junior, in evidenza Andrea Masi (settimo assoluto) mentre Giovanni Scatizzi è sesto nella categoria promesse. Buone le prove per la categoria MM 35 di Emanuele Fadda, Carlo Pogliani e Alessio Terrasi e in quella assoluta di Samuele Cassi, Mathiew Courthod e Massimiliano Frandi. Sfortunata invece la prova di Andy Dibra che ha dovuto abbandonare per un risentimento muscolare. Al termine delle due prove la classifica finale vede il Parco Alpi Apuane primo con 9 punti, seguito da Atletica Toscana e Atletica Pietrasanta.

Prossimo importante appuntamento domenica 16 marzo a Cassino dove la squadra apuana cercherà di difendere il titolo nazionale conquistato lo scorso anno.

Maurizio Munda