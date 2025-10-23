Atletica - Trail running. Il "Piglione Trail» parla russo. Bazhenov precede Fontanini

Una corsa durissima. La sesta edizione del Piglione Trail, gara agonistica di trail running, ha visto la partecipazione di atleti da tutte le parti di Italia e non solo, che hanno raggiunto San Rocco in Turrite, nel Comune di Pescaglia, per disputare la gara, suddivisa in tre distanze: Ultra Piglione Trail di 55 chilometri, con 3000 metri di dislivello; Long Trail, di 36 chilometri, con 2000 metri di dislivello; e, infine, la Short Trail, di 19 chilometri, con 1100 metri di dislivello.

Tutte prove per le quali servono doti altetiche non da poco. Anzi, se non siamo ai livelli del triatlon, ci siamo vicini, servono "iron man" per queste competizioni, tra le più dure e che si distinguono per le lunghe distanze, gli enormi dislivelli e le condizioni estreme. Però c’è anche l’aspetto positivo, rappresentato dal trovarsi a contatto con le bellezze naturalistiche e paesaggistiche delle diverse frazioni coinvolte e, non per ultima, l’ospitalità degli abitanti del luogo che si sono prestati per presidiare i ristori e per essere di supporto lungo tutto il percorso.

Un plauso va all’organizzatore dell’evento, Luca Lombardi, che, con gli altri organizzatori, si è impegnato nella pulitura, nella tracciatura e nella segnaletica lungo tutto il percorso, ricevendo i complimenti dagli atleti stessi.

Quanto ai risultati, ad aggiudicarsi la prova, dopo un’avvincente testa a testa al cardiopalma nel finale, l’atleta russo della Lucca Marathon, Alexander Bazhenov, con il tempo di 5 h 44’ 10’’, davanti a Jacopo Fontanini dell’Atletica Camaiore, staccato di poco più di un minuto; terzo posto e medaglia di bronzo a Mark Penna.

Il trail running è una corsa a piedi che si svolge su sentieri, non importa se in montagna, deserto o bosco, con tratti pavimentati o di asfalto che, al massimo, non devono eccedere il 2 per cento del totale della lunghezza del percorso stesso. ll termine trail appartiene alla lingua inglese, con ilsignificato di "traccia", "pista", "sentiero". Il termine fu inizialmente adoperato dagli emigranti negli USA del XIX secolo per indicare i percorsi aperti nei nuovi territori in via di esplorazione, come, per esempio, l’Oregon Trail o il California Trail.

Mas. Stef.