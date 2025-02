Atletica, tricolori allievi. Occhi puntati su Beatrice Stagnaro

È il secondo fine settimana del febbraio tricolore al PalaCasali di Ancona. Di nuovo nel segno dei giovani con i Campionati italiani allievi indoor, in attesa degli Assoluti in programma tra un paio di settimane. Un’altra due giorni di sfide che oggi e domani mette in palio 26 titoli, dopo la rassegna juniores-promesse, ancora con grandi numeri di partecipazione: quasi 800 atleti in rappresentanza di 231 società provenienti da tutta Italia. Occhi puntati su Beatrice Stagnaro (Avis Macerata), campionessa italiana under 16 dell’anno scorso, oro nel disco e qui in gara nel peso. In pista cerca un piazzamento di rilievo il mezzofondista Marsel Provenziani (Avis Macerata). Nei 60 metri sarannoa i nastri di partenza Alessandro Franceschetti (Atletica Civitanova) e Michela Pierantoni (Avis Macerata). Le Marche si presentano alla rassegna di Ancona con 29 iscritti.