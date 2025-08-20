Atletica - Trofeo Apuane. Terrasi cala la cinquina

Alessio Terrasi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, per la quinta volta, dopo il 2019, 2021, 2022 e 2024, si è aggiudicato la XXIV edizione del Trofeo Parco Apuane, XXII Corri nel Comune di Careggine. Al secondo posto Gabriele Benedetti, sempre del Parco Alpi Apuane, terzo Mattia Vasoli del Runcard.

In ambito femminile vittoria per Margherita Voliani dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno. Al secondo posto, come già nel 2024, la beniamina dei tifosi garfagnini, Marta Micchi di Castelnuovo, del Parco Alpi Apuane. Terza Elena Bertolotti dell’Atletica Castello.

In questa edizione, inserita nel circuito "Correre intorno alle Apuane" e nel "Corri Lunigiana", sono stati oltre 200 i partecipanti.

Nella gara maschile ancora una grande performance dell’atleta del sodalizio biancoverde del del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, Alessio Terrasi, che ha vinto, per distacco, con il tempo di 53’ 40“. La gara ha visto fin dai primi chilometri Alessio Terrasi e Gabriele Benedetti al comando, con il distacco sempre più considerevole. Terrasi ha, poi, staccato il compagno di squadra Benedetti, soprattutto nel falsopiano di Porreta di Careggine e dopo il piazzale di Vianova, quando la strada comincia a scendere, fino all’arrivo di Careggine. Gabriele Benedetti ha terminato in in 55’ 54” e Mattia Vasoli in 59’ 52”.

In campo femminile grande prestazione di Margherita Voliani dell’Unicusano Livorno, in 62’ 19” che bissa il successo del 2024, davanti a Marta Micchi ed Elena Bertolotti. Vincitori nelle varie categorie per fasce di età sono stati: Giacomo Cuttica, Luca Bertilorenzi, Matteo Pelletti, Marino Mimmo, Nicola Matteucci, Siliano Antonini, Fabrizio Santi, Antonio Mammoli, Giada Abbattantuono, Stefania Giovannetti, Liza Bellandi e Chiara Santini.

Il Gp Parco Alpi Apuane ha vinto il "Memorial dottor Franco Bianchini", a punteggio, mentre il "Memorial Iacopina Poli" è andato all’Orecchiella Garfagnana. A Rinaldo Bolognesi dell’Atletica Castello, giunto al 64° posto, è stato consegnato il ricordo "Mauro Bertolotti". La corsa era patrocinata da: Ente Parco Apuane, Comune di Careggine, Regione Toscana, Unione Comuni Garfagnana. La manifestazione non si è interrotta nemmeno nel 2020, in piena pandemia covid 19, quando fu promossa una gara virtuale a cronometro individuale.

Alla premiazione dell’edizione 2025 erano presenti il sindaco di Careggine, Lucia Rossi, gli altri amministratori locali e il consigliere regionale Mario Puppa.

Dino Magistrelli