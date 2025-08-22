Atletica Vinci, un’estate al top. Tanti risultati nelle gare toscane

Non conoscono riposo i podisti dell’Atletica Vinci, che anche in questo mese di agosto continuano a rendersi protagonisti nelle varie competizioni in giro per la Toscana. Le ultime performance degne di nota sono state quelle di Matteo Magrini, Rinaldo Bolognesi e Damiana Lupi. Il primo, classe 2002, ha chiuso al quinto posto assoluto (secondo della propria categoria) il 24esimo Trofeo Isola Santa -Careggine, 15esima prova della Corrilunigiana - Memorial Franco Codeluppi. Magrini ha percorso i 14 chilometri in salita in 1 ora e 24 secondi, ad appena 32 secondi dal podio. Nella stessa competizione medaglia d’argento di categoria anche per il veterano Bolognesi, che ha tagliato il traguardo 64esimo assoluto con il tempo di 1h18’59’’. La capitana Damiana Lupi, unica iscritta alla competizione del team leonardiano, ha invece fatto ancora meglio stravincendo la 15esima scarpinata del Fantucchio – Pian degli Ontani in provincia di Pistoia. Con il tempo di 1h06’11’’, infatti, la portacolori giallorossa ha tagliato per prima il traguardo a livello femminile con oltre dieci minuti di vantaggio sulla seconda, trionfando di conseguenza anche nella categoria Veterane. Lusinghiero anche il 18esimo posto assoluto. Adesso l’attenzione si sposta verso la 16esima tappa della Corrilunigiana - Memorial Franco Codeluppi di domenica prossima con la CorriCastelnuovo – Memorial Francesco Mussi, di 11,6 chilometri.

Si.Ci.