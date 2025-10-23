Atletica Weekend da leoni per il Parco Alpi Apuane. Jilali Jamali domina la “Ecomaratona“. Oro anche per Cassi

E’ del biancoverde del Parco Alpi Apuane Jilali Jamali (nella foto), la vittoria assoluta nella settima edizione della “Ecomaratona Pratese“, gara di 42 km. Nella stessa manifestazione, ma sulla distanza dei 31 km, vittoria assoluta per gli altri biancoverdi Samuel Oskar Cassi e terzo posto assoluto per Barabara Casaioli sulla distanza dei 22 km. Nella prima edizione della “Urban Trail Sarzana“, gara di 12 km, terzo posto assoluto per Davide Pruno e buona prova per Giovanni Marra. Nella terza edizione della “Montepulciano Run“ gara off-road di 30 chilometri, lo specialista Francesco Luparini è argento della categoria MM45 in 2h 16’; mentre a Perugia il giovane Giovanni Scatizzi chiude al secondo posto la "Lamarina", gara su strada di 13,8 km, fermando il cronometro a 44’.

A Viareggio nella “Versilia Marathon“, Andrea Nannizzi è quarto nella 10 chilometri in 33’46“, mentre torna al successo nella categoria MM55 Luca Biagi in 39’27“. Nella 21 chilometri Yuri Mazzei e Barbara Casaioli si impongono rispettivamente nelle categorie SM35 e SF50, mentre Nicola Cappelli e Alice Coltelli centrano un buon secondo posto nelle categorie SM45 e nella classifica assoluta.

ma.mu.