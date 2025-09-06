Atletica, weekend di gare. A Camerino il Meeting Unicam e il Memorial Conversini di marcia

Grandi preparativi agli impianti del Cus Camerino dove oggi e domani si svolgeranno il 9° Meeting Unicam open e la 7ª Marcia camerte Memorial Marco Conversini, che vedrà partecipare anche gli ordini degli ingegneri di tutte le province italiane. Il programma del Meeting Unicam prevede oggi pomeriggio prove di velocità, mezzofondo, salti e lanci. La nona edizione è stata inserita nel circuito "Adriatic Meeting League", a conclusione di un trittico di appuntamenti con gare a Civitanova e Porto San Giorgio. Il circuito costituisce un progetto sperimentale fra Meeting già esistenti o nuovi che sono collegati dalla possibilità di stilare classifiche finali per società e per singole specialità. La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa da Graziano Leoni, rettore Unicam, da Filippo Maggi, delegato allo sport, dalla docente Diletta Cacciagrano, dal presidente Stefano Belardinelli e dal segretario generale Roberto Cambriani del Cus, all’incontro era presente Erika Gatti dell’ordine degli ingegneri della provincia. Il dirigente della sezione atletica Riccardo Nalli e Mauro Crucianelli, coordinatore della marcia camerte, hanno illustrato gli eventi e le varie specialità. Entrambi gli appuntamenti avranno inizio e conclusione nel nuovo campo di atletica ad 8 corsie.

La 7ª Marcia camerte è prevista nella mattinata di domani, si snoderà in un percorso di valore paesaggistico nella vallata del fiume Palente con arrivo e partenza dallo stadio Livio Luzi. Il rettore Leoni ha espresso la soddisfazione per la presenza di tanti giovani al Meeting Unicam ma e per la partecipazione degli ingegneri di tutta Italia: "Da parte mia – ha detto – grande soddisfazione. Ogni evento che facciamo ci spinge a fare altro come università". Cambriani ha poi elogiato il lavoro del rettore per ogni iniziativa.