Atletico Fucecchio a tutta. Primo stop per la Vigor

Ottava giornata stasera per il campionato di calcio a 5 di Serie C2, con la capolista imbattuta Atletico Fucecchio all’esame Olimpia Pistoiese. Alle 21.30 all’impianto Aca di Fucecchio il team di coach Perretta si troverà di fronte una squadra con 7 punti in meno, ma che in trasferta ha perso soltanto una volta. I “colchoneros“ arrivano dal roboante 10-0 rifilato sempre in casa ai pratesi del No Sense dopo che il primo tempo si era però chiuso soltanto sull’1-0. Alla fine si è registrata la doppietta di Gianmarco Magini e le reti di Brancati, Cacace, D´Alcamo, Frediani, Menichini, Cripezzi, Zito e Lorenzo Magini. Parallelamente, nel solito raggruppamento il Limite e Capraia sarà di scena alle 22 a Settimello contro il Folgor Calenzano, penultimo con soltanto 3 punti nel carniere. Una grande chance quindi per riprendere la propria corsa dopo il terzo ko consecutivo rimediato sul proprio campo contro il San Giusto. Un rocambolesco 5-6, che ha reso vani i centri di Sodi (doppietta), Cardellini, Cinotti e Pedicini. I giallorossi di coach Gargelli torneranno poi in campo lunedì sera al Cecchi di Limite sull’Arno, per ospitare il Quartotempo nella seconda giornata del triangolare del primo turno di Coppa Toscana. Nella prima gara la compagine fiorentina ha ceduto 6-5 al Centro Storico Lebowski, quindi vincere per il Limite significherebbe poter poi giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale nell’ultima e decisiva sfida sul campo del Lebowski.

Domani pomeriggio alle 15, invece, sarà la volta della Vigor Fucecchio che per la quarta giornata del girone C di Serie B riceverà il Bagnolo. Il team di Reggio Emilia ha 3 punti in meno dei ragazzi di Poli, ma ha centrato la sua fin qui unica vittoria proprio nell’ultimo turno in casa della capolista Boca Livorno. I fucecchiesi arrivano invece dalla prima sconfitta stagionale nella ‘tana’ della quotata San Giovannese. Dopo una prima frazione a reti bianche i padroni di casa si sono infatti imposti 3-0 nella ripresa capitalizzando al massimo le occasioni che gli si sono presentate quando le squadre hanno cominciato ad allungarsi, mentre capitan Grancioli e compagni hanno dovuto fare i conti con la straordinaria serata del portiere locale.