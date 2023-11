Attività. Accademia Danza Studio. Una pioggia di medaglie. Ecco i migliori ballerini

Pioggia di medaglie per l’Accademia Danza Studio 44 al "Prague Dance Open", prestigioso concorso andato in scena a Praga. Ben quindici piazzamenti sul podio finale, con 12 prime posizioni, una seconda posizione e tre terzi posti per le coreografie dell’accademia pratese diretta da Irene Sgobbo. Fra le prime classificate: "Slowly", coreografia di Irene Sgobbo, interpretata da Vittoria Pollini; "Linked", coreografia di Irene Sgobbo, interpretata da Laura Mercatanti e Giada Cafaro; "Over", coreografia di Irene Sgobbo, portata in scena da Andrea Marchio; "Flowing", Coreografia di Irene Sgobbo, interpretata da Asia Collini; "Be careful", coreografia di Irene Sgobbo, interpretata da Francesca Tempestini e Asia Collini; "Me too" Coreografia di Irene Sgobbo, portata sul palco da Francesca Tempestini e Marta Chiti; "Back" coreografia di Irene Sgobbo interpretata da Marta Chiti; "Each other", coreografia di Irene Sgobbo, interpretata da Vittoria Stefanacci e Lodovica Soldati. E poi ancora, primo posto per la ballerina Lavinia Ianni con "Farà Violante", per Elisia Ramadani con "Aurora" e per i gruppi di formazione professionale con le due coreografie "Requiem" e Way out". Seconda posizione per "Checking", altra coreografia di Irene Sgobbo interpretata da Francesca Tempestini. Terza classificata, infine, "Minuetto", coreografia di Sgobbo interpretata da Rachele Maiolino. Premio speciale "Miglior Talento" a Vittoria Pollini, dell’accademia pratese.

L.M.