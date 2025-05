Aurora Banchetti si qualifica per la Finale Regionale del Campionato di Società

AREZZOL’obiettivo finale regionale è stato raggiunto nel migliore dei modi e adesso Aurora Banchetti, atleta della Bbp Athletic, può giustamente sognare in grande. La giovane aretina con grinta, tecnica e una passione travolgente, partecipando alle competizioni riservate alla categoria Ragazze, si è guadagnata un posto tra le migliori atlete della Toscana. Merito di quattro piazzamenti di altissimo livello nelle gare individuali, Aurora ha conquistato la qualificazione per la Finale Regionale del Campionato di Società, in programma il 7 giugno a Fucecchio.

I risultati parlano chiaro. Nei 60 metri ha fermato il cronometro su 8’’e 69 centesimi. Nel salto in lungo ecco 4,33 metri e 1,37 metri nel saldo in alto, mentre nei mille metri ha ottenuto un considerevole 3’25’’e 4 centesimi. Una prestazione che conferma la poliedricità e la capacità di eccellere in diverse specialità per la giovane aretina, dimostrando una maturità tecnica e mentale fuori dal comune per la sua giovane età.

Tra l’altro Aurora ha conquistato anche la qualificazione per la Finale del Campionato Toscano di Prove Multiple e Biathlon "Trofeo Coni", in programma il 12 giugno a Campi Bisenzio. Un traguardo frutto di impegno, dedizione e talento, che rende orgogliosa tutta la famiglia Bbp Athletic. Alla giovane atleta sono arrivati i complimenti della propria società e un grande in bocca al lupo per le prossime sfide che la vedranno impegnata nel cercare di arrivare il più lontano possibile.

