Auto - Regolarità: il trionfo. Vergamini-Fabrizi tricolori

I garfagnini Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, su Mg Tf del 2006, si sono laureati campioni italiani di regolarità a media auto moderne in prova unica, vincendo la rievocazione del "Circuito Stradale del Mugello", valida, appunto, come campionato italiano. Vergamini e Fabrizi hanno partecipato a questa particolare competizione, organizzata dalla Scuderia Biondetti e da Aci Sport, durante la quale si sono svolte solo prove a media, sia su strade aperte e chiuse che all’interno dei circuiti del Mugello e di Imola. Un’importante vittoria che è valsa il titolo di campioni italiani della specialità. I due garfagnini hanno subito fatto il vuoto dietro di loro, inanellando una serie di prove al limite della perfezione e continuando ad incrementare il divario dagli altri concorrenti. Alla fine hanno totalizzato solo 54 penalità, contro le 400 del pur esperto equipaggio Macario-Di Costanzo, giunto secondo e mettendo a segno circa due terzi di passaggi perfetti, rispettando, cioè, il tempo atteso dai cronometristi nei rilevamenti segreti e non pagando mai più di due penalità per rilevamento. Alla fine è risultata una media di errore inferiore al mezzo secondo.

"Si è trattato – spiega Fabio Vergamini (che nella vita fa il commercialista) – di una gara molto particolare, molto simile per caratteristiche tecniche e medie assegnate ai rally di regolarità, alla quale partecipavamo per la prima volta e che ci ha impegnato in modo particolare. Ottimi i tempi realizzati ed anche la scelta di utilizzare l’"Mg" (invece della consueta "Ferrari") che è risultata più congeniale alle necessità del percorso".

"Siamo soprattutto molto soddisfatti – ha sottolineato ancora Vergamini – del titolo di campioni italiani della specialità che questa gara ci ha consentito di vincere e che ci ripaga del lavoro svolto in questi anni, nei quali, comunque, già avevamo ottenuto risultati molto importanti".

"Questa gara – ha concluso nell’analisi il pilota garfagnino – apre un orizzonte diverso dalla regolarità classica che abbiamo frequentato fino ad oggi e chissà che non possa rappresentare una nuova sfida sportiva per il futuro. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno in ogni modo contribuito al raggiungimento di questo traguardo ed ai molti amici che ci hanno sempre sostenuto con la loro vicinanza e il loro apprezzamento".

Dino Magistrelli