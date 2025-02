Auto Storiche. ’Manovella d’oro’ all’Officina Ferrarese

È un po’ come una sorta di premio Oscar per l’automobilismo storico. Ancora una volta, il Valli e Nebbie, il format fiore all’occhiello del club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, conquista il prestigioso riconoscimento della Manovella d’oro. Il premio arriva direttamente da Asi, che lo conferisce annualmente alle migliori manifestazioni tra quelle che si sono tenute a livello nazionale. Da sempre il Valli e Nebbie apre la stagione dei grandi eventi Asi e conquista questo primato, mentre gli organizzatori ferraresi sono già al lavoro per preparare l’edizione 2025, che si terrà l’ultimo fine settimana di marzo.

Particolarmente soddisfatto di questo ulteriore traguardo è il presidente del club Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti (nella foto). "Siamo estremamente orgogliosi – commenta a margine della cerimonia di conferimento del premio – di aver ricevuto, ancora una volta, il prestigioso riconoscimento della Manovella d’Oro da parte di Asi. Si tratta per noi di una conferma, che tuttavia non è affatto scontata. Valli e Nebbie, nonostante gli oltre 35 anni dalla fondazione, riesce ancora ad essere particolarmente attrattivo, tant’è che già oggi, a oltre un mese dall’inizio della manifestazione, abbiamo una foltissima lista d’attesa per partecipare da parte di tantissimi equipaggi. Ciò che rileva è che il Format della manifestazione riesce sempre a coniugare la valorizzazione del motorismo storico e quella del territorio. È questo l’aspetto che più di altri ci contraddistingue".