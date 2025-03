Auto Storiche, partenza domani da Piazza Ariostea. In tour con l’Officina Ferrarese. Scatta ’Destra e Sinistra Po’

Anche quest’anno, il grande fiume sarà il vero protagonista di un format che piace sempre di più ai tanti appassionati al binomio motorismo storico e natura. Al via infatti la seconda edizione della manifestazione automobilistica "Destra e Sinistra Po", realizzata dal club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, che si svolgerà domani. Come lo scorso anno gli equipaggi avranno modo di sfidarsi lungo le strade pittoresche che costeggiano il maestoso fiume Po attraversando alcune amene località del polesine e ferrarese. Gli organizzatori, oltre al Club Officina Ferrarese, sono il Circolo Ruote Classiche Rodigino, Historic Wheels Rovigo, e Motori Storici. L’obiettivo dichiarato è quello di bissare il successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre settanta equipaggi, tanto da mettere positivamente in difficoltà gli organizzatori, dimostrando l’entusiasmo e la passione che circondano il mondo delle auto d’epoca.

Arriviamo al programma dell’intensa giornata motoristica. La partenza avverrà da Ferrara, più precisamente dall’anello di piazza Ariostea, teatro di altre famose manifestazioni come la Mille Miglia e Trofeo Nuvolari. Il percorso offrirà panorami mozzafiato lungo il Po, strade arginali spesso riservate esclusivamente alla manifestazione, campagne e territori accoglienti, regalando ai partecipanti un’esperienza autentica e coinvolgente. Un po’ un antipasto del Valli e Nebbie. Le trentasei prove di abilità lungo il percorso potranno dare ai partecipanti l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità di guida in scenari unici, catturando l’essenza della competizione automobilistica d’epoca. Fra l’altro la manifestazione fa parte del trofeo regolarità NordEst che, firmato da sette Club federati Asi, è giunto ormai alla settima edizione. Confermando il suo ruolo di evento di riferimento nel panorama automobilistico regionale.

"Siamo soddisfatti – commenta il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – di poter realizzare questa manifestazione per il secondo anno consecutivo. Sempre di più il nostro intendimento è quello di allargarci anche a nuove collaborazioni e, con questo format, riusciamo a coniugare la valorizzazione del nostro territorio e la passione motoristica: i due principali cardini su cui ruota la nostra attività".