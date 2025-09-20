Auto Storiche. Rombo di motori in piazza Castello. Domani c’è il Gran Premio Nuvolari

Ferrara si prepara ad accogliere nuovamente il fascino intramontabile delle auto storiche con il passaggio del Gran Premio Nuvolari, in programma domani dalle 11.30. Le vetture partecipanti – ben 290 equipaggi provenienti da tutto il mondo – attraverseranno il cuore della città con il tradizionale controllo orario in piazza Castello e le attese prove cronometrate in piazza Ariostea, che quest’anno avranno anche una diretta televisiva su Aci Sport.

Per Ferrara si tratta di un momento di grande rilievo, sia sportivo che di promozione turistica. L’evento, infatti, si arricchisce di una novità significativa: la “Power Stage” da piazza Ariostea, trasmessa in televisione come tappa ufficiale del Gran Premio. Una scelta non casuale, ma frutto di un lavoro di confronto e progettazione tra organizzatori e Officina Ferrarese, partner storico della manifestazione.

"Abbiamo fatto un incontro con gli organizzatori già in luglio – spiega Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese – per verificare la possibilità di ospitare in Ariostea le prove e la diretta televisiva su un canale tematico. Ci siamo riusciti: è motivo di orgoglio perché da quando è nato il Nuvolari collaboriamo con loro e ogni anno riusciamo a valorizzare la città. Avremo una cinquantina di soci impegnati nella gestione del passaggio tra piazza Ariostea e Castello, un supporto che per gli organizzatori rappresenta una grande sicurezza. La tappa di Ferrara è molto apprezzata e per noi costituisce sempre una vetrina prestigiosa, un’opportunità di attrazione e promozione delle eccellenze del territorio".

Entusiasmo anche dall’amministrazione comunale, che sottolinea il ruolo della manifestazione per la città. "Il Gran Premio Nuvolari è ormai un appuntamento fisso per Ferrara – afferma l’assessore allo Sport Francesco Carità – e la trasforma in teatro di una kermesse capace di conquistare sia gli appassionati che i semplici curiosi".