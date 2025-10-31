Automobilismo. Andrea Bartarelli, gran finale di stagione. Rally Halloween Ronde e gara ’casalinga’

"Bartan Block" ovvero Andrea Bartarelli accende i motori per questo finale di stagione. Il pilota montespertolese, residente da anni a Pieve a Nievole, dopo i test delle scorse settimane con la Renault Clio Rally 3 del team Baldon di Vicenza, è pronto a calarsi nell’abitacolo della vettura francese per dare spettacolo, partecipando prima al Rally Halloween Ronde che si terrà da oggi al 2 novembre a San Marino per poi partecipare l’8 e 9 novembre al Rally di Scandicci.

Una vettura la Clio Rally3, quattro ruote motrici con un motore 1300 che eroga 260 cavalli dove il pilota pistoiese cercherà di rimanere in macchina il più possibile per conoscerla alla perfezione e fare esperienza. Sarà navigato da Carlotta Dallai di Quarrata, chiamata a sostituire il montecatinese Paolo Garavaldi che ha dovuto rinunciare per motivi personali.

"Il test è andato veramente bene anche se sono stati pochi chilometri però soddisfacenti – commenta Bartarelli – e l’Halloween Ronde servirà soprattutto per conoscere bene la vettura mettendo un buon setup per poi arrivare al Rally di Scandicci ed essere competitivo".

La passione per i rally a Bartarelli nasce nel 1986, andando a vedere i gruppi B come la Lancia Delta S4 e la Peugeot 205 Turbo 16; il debutto come pilota avviene nel 2001 dove, nei primi due anni partecipa a circa venticinque gare, vincendo nel 2003 il Rally Sprint dei Panorami. Negli anni proseguono gli ottimi risultati portandolo a svolgere anche il ruolo di ricognitore con vetture come Subaru, Fiat e altre marche fino ai giorni d’oggi dove, per passione, prosegue l’attività agonistica.