Automobilismo. Campionato europeo Gran Turismo: rimonta e trionfo per Di Fabio a Monza

È una vera e propria impresa quella compiuta dall’ enfaint prodige pesarese Diego Di Fabio nel Gran Premio di Monza del campionato europeo di Gran Turismo. In coppia con Lorenzo Bontempelli (foto), il ventitreenne soprannominato "il Piedone Pesarese" è riuscito a portare la sua Ferrari 488 GT Evo del team Easy Race dall’ ultimo al primo posto. Dopo una vittoria in gara 1 sfumata solo a causa di un problema tecnico, la coppia ferrarista in gara 2 è partita in fondo allo schieramento, a causa di un problema di elettronica che ne ha determinato il ritiro dalla qualifica, ma dopo mezz’ora di gara era già a ridosso dei primi dieci posti. L’ ottimo avvio, dovuto alla grande prova di Bontempelli, è stato ulteriormente impreziosito dalla magistrale gestione di gara del pesarese Di Fabio, scaltro nel portare la sua Ferrari al primo posto e guadagnare addirittura del margine sugli inseguitori. Una vittoria, quella ottenuta dalla coppia Bontempelli-Di Fabio, che oltre a interrompere un’ egemonia della Porsche è andata ad arricchire un palmares, quello di Di Fabio, che nonostante la giovane età risulta già di alto prestigio. Il pesarese infatti dopo il titolo nel Challenge Mini ottenuto a sedici anni ha proseguito la sua brillante carriera con due titoli italiani Gran Turismo.

Lorenzo Mazzanti