Automobilismo - Campionato italiano rally. Si scaldano i motori in vista del "Ciocco"

Chiudono venerdì 14 marzo le iscrizioni per partecipare al 48° "Rally Il Ciocco e Valle del Serchio", gara di apertura del campionato italiano assoluto rally (Ciar) "Sparco" 2025, in svolgimento dal 21 al 23 marzo, con protagonisti tutti i migliori piloti e navigatori oggi in circolazione. Tutti pronti al confronto sulle strade ricche di storia sportiva, tecniche e sempre impegnative della Valle del Serchio.

La squadra dell’Organization Sport Events (Ose) è già al lavoro per offrire una edizione numero 48 di alto livello. Il "Ciocco" è la prova di apertura, sia del "Ciar" che per i conduttori e i costruttori, "assoluto" e "due ruote motrici", con quattro titoli distinti. Il "Ciocco" sarà prova valida anche per il campionato italiano rally "Promozione" (Cirp) che prevede un titolo pure per le due ruote motrici, per il campionato italiano "R1", per alcuni trofei monomarca, tra i quali debutta la "GR Yaris Rally Cup", promossa da Toyota Motor Italia, attraverso il suo reparto corse TGR Italy. Confermata anche la "Suzuki Rally Cup", serie che, in questo 2025, giunge alla diciottesima edizione.

Inoltre la manifestazione sarà valdia anche per le Coppe Aci Sport, in palio sia nel "Ciar" che nel "Cirp", per la serie Pirelli, denominata Pirelli Star Rally4 e per il Michelin Trofeo Italia "Elite". Il "Ciocco" sarà, poi, valido come prova di apertura della "Coppa Rally di Zona 2025 per la "Zona 7", con coefficiente maggiorato ad 1.5, dove fare risultato sarà di certo rilevante per l’accesso alla ambita finale nazionale di Coppa Italia Rally Aci Sport 2025. Al suo interno si articola anche il Trofeo Pirelli Accademia CRZ, serie di successo riproposta anche nel 2025. Ancora riservati alla Coppa Rally di Zona il rinnovato Michelin Trofeo Italia "Regional" e R Italian Trophy "Regional". Il "Ciocco" Coppa Rally di Zona sarà, inoltre, valido per il 17° Trofeo Rally Toscano, serie promossa dalla delegazione regionale di Aci Sport.

Equipaggio da battere si ripropone, ancora una volta, quello composto da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, fedeli alla Citroen C3 Rally2, vincitori del campionato italiano rally nel 2020, 2022, 2023 e 2024, stagioni in cui Andrea Crugnola e Pietro Ometto hanno vinto anche al rally del "Ciocco". Primi al Ciocco 2024 nel campionato italiano rally "Promozione" e quinti assoluti, Signor-Michi su Skoda Fabia Rally2. Nella gara di Coppa Rally di Zona 2024 a vincere era stato l’equipaggio Panzani-Pinelli su Skoda Fabia Rally2.

Dino Magistrelli