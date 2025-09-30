Automobilismo. Cheli sfreccia a Imola

Sulla pista dei campioni ha pennellato le curve ottenendo la sua personale miglior prestazione da rookie nel campionato Porsche Carrera Cup Italia. Stiamo parlando di Lorenzo Cheli che domenica in gara due, sul circuito di Imola, ha portato la Porsche nella parte alta della classifica piazzando la sua vettura alla testa di un gruppetto di cinque piloti che si contendevano la 16esima posizione. Il distacco dal vincitore è stato di poco superiore ai venti secondi migliorando e di molto quanto fatto il giorno precedente in gara 1. Il giovane pilota sammarinese, da poco diciassettenne (ha compiuto gli anni il 5 settembre) ha dimostrato le proprie capacità scalando la classifica dopo una buona Gara 1 al sabato che lo aveva visto 24esimo al traguardo a una cinquantina di secondi dal primo posto. Lorenzo è sostenuto dalla Fams Federazione Auto Motoristica Sammarinese e porta in pista la sua Porsche, curata e seguita da Dinamic Motorsport, con le insegne della Gendarmeria di San Marino, e un richiamo diretto alla campagna ‘Respect’, promossa proprio dal giovane Cheli già da alcuni anni. Ora lo attende il ritorno in casa, sulla pista di Misano dove la Carrera Cup tornerà nel weekend tra il 10 e il 12 ottobre. Si tratta della pista su cui Cheli ha esordito quest’anno al volante della Porsche Carrera Cup con una prima gara in notturna al sabato e il giorno successivo una prestazione che da matricola alla prima vera gara nel campionato lo aveva visto migliorare in modo evidente portando la vettura nel gruppetto che si contendeva la ventesima posizione.